https://static.news.ru/photo/a2be2e64-9b53-11e9-a457-fa163e074e61_1024.jpg Канцлер Германии Ангела Меркель Фото: Stefan Boness/Ipon/imag/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что переговоры по кандидатуре главы ЕК на начинающемся саммите Евросоюза обещают стать непростыми.

Политик уже прибыла в Брюссель, где пройдёт встреча, на которой обсудят каждого кандидата на пост главы Еврокомиссии.

Совещание обещает быть непростым, — отметила Меркель.

Она подчеркнула, что при назначении постов нужно быть аккуратным, так как велика вероятность навредить работе какого-нибудь европейского института, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, реальными претендентами на пост главы Еврокомиссии могут быть сразу несколько персон. Так считает французский президент Эммануэль Макрон. По мнению хозяина Елисейского дворца, им может стать главный переговорщик ЕК по Brexit Мишель Барнье, первый вице-председатель ЕК Франс Тиммерманс, а также не исключается, что в кресло руководителя Еврокомиссии может сесть еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер.