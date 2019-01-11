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Меркель напомнила Европе про опасность национализма

Angelos Tzortzinis/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время визита в Грецию негативно высказалась о набирающих популярность в Европе националистических идеях.

Она напомнила о том, что этот путь не раз приводил к мировой катастрофе, передаёт Bloomberg. Чтобы избежать развития национализма, европейские государства должны сотрудничать. Меркель отметила, что несмотря на принадлежность к разным «политическим семьям», премьер-министр Греции Алексис Ципрас является союзником Германии.

Ранее News.ru писал о том, что президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Лидеры двух стран обсудили внутриукраинский конфликт, а также затронули некоторые вопросы, касающиеся преодоления негативных тенденций на мировых финансовых рынках.


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