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Меркель будет бороться за упорядоченный Brexit

Ангела Меркель Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Ангела Меркель

в мире [ версия для печати ]

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала одной из ключевых задач борьбу за упорядоченный выход Великобритании из Евросоюза.

По её словам, она готова до последнего работать над осуществлением договорённостей по Brexit.

«Чтобы у нас были самые лучшие отношения», — отметила она.

Глава ФРГ подчеркнула, что Британия является частью Европы, однако выбор жителей страны необходимо уважать.

Ранее News.ru писал, что заключённый между Брюсселем и правительством Терезы Мэй вариант сделки по Brexit был отвергнут британским парламентом 15 января. Это событие бурно обсуждается во всём мире, но с особенным жаром о нём говорят в Евросоюзе. И это не удивительно: разрыв с Великобританией получился неожиданно болезненным, а вероятность того, что он затянется, может привести к неблагоприятным последствиям для объединённой Европы.


#германия #ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #Brexit #евросоюз #Меркель
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