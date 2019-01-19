Меркель будет бороться за упорядоченный Brexit

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала одной из ключевых задач борьбу за упорядоченный выход Великобритании из Евросоюза.
По её словам, она готова до последнего работать над осуществлением договорённостей по Brexit.
«Чтобы у нас были самые лучшие отношения», — отметила она.
Глава ФРГ подчеркнула, что Британия является частью Европы, однако выбор жителей страны необходимо уважать.
Ранее News.ru писал, что заключённый между Брюсселем и правительством Терезы Мэй вариант сделки по Brexit был отвергнут британским парламентом 15 января. Это событие бурно обсуждается во всём мире, но с особенным жаром о нём говорят в Евросоюзе. И это не удивительно: разрыв с Великобританией получился неожиданно болезненным, а вероятность того, что он затянется, может привести к неблагоприятным последствиям для объединённой Европы.