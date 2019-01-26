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Меркель: антисемитизм по-прежнему есть в Германии

Christian-Ditsch/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

В преддверии Международного дня памяти жертв холокоста канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в немецком обществе до сих пор имеет место антисемитизм.

Меркель считает, что важную роль в противодействии расизму и антисемитизму играет «осознание каждым членом общества своей ответственности по предотвращению насилия и ненависти в отношении других людей». Об этом она сообщила в своём подкасте на сайте правительства ФРГ.

Ранее News.ru писал, что среди жителей Европы до сих пор живы старые предрассудки относительно евреев. При этом они подогреваются миграцией в Старый Свет уроженцев мусульманских стран, риторикой некоторых политиков и нежеланием молодёжи извлекать уроки из прошлого. Например, в Польше и Великобритании каждый пятый, а в Венгрии — четверть респондентов заявили, что данная нация составляет примерно 20% всего населения планеты. На самом деле они составляют примерно 0,2% человечества, а их общая численность не превышает 15 миллионов.


#ангеламеркель #германия #антисемитизм
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