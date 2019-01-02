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Мэра города в Мексике убили после вступления в должность

El Universal/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Через час после вступления в должность злоумышленники застрелили мэра мексиканского города и муниципалитета Эройка-Сьюдад-де-Тлахьяко Алехандро Апарисио. Об этом сообщает генеральная прокуратура штата Оахака.

После того как Апарисио 1 января вступил в должность главы Эройка-Сьюдад-де-Тлахьяко и направился на совещание в мэрию, на него напали неизвестные и выстрелили из огнестрельного оружия, передаёт РИА Новости.

Мужчину срочно госпитализировали, но в больнице он скончался от полученных ранений. Вместе с Алехандро Апарисио были ранены еще четыре человека. Один из них находится в тяжёлом состоянии.

По факту убийства начато расследование. Задержан один подозреваемый.

Как писал News.ru, за одни сутки, 20 июля 2018 года, в Мексике были застрелены три чиновника. В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, связанная с противоборством наркокартелей за контроль над транзитом кокаина в США. Только за время подготовки к всеобщим выборам 1 июля 2018 года были убиты более 520 политиков и госслужащих.


#убийство #мэр #МЕКСИКА
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