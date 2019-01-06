Мэр Таллина предложил сделать Рождество выходным днём

Мэр столицы Эстонии Таави Аас считает, что православное Рождество следует объявить выходным днём и отмечать в республике на государственном уровне.
По словам градоначальника, необходимо уважать желание православных быть в такой день со своей семьёй, поскольку они составляют самую большую группу верующих как в Таллине, так и в Эстонии вообще.
Политик добавил, что признание православного Рождества государственным праздником будет иметь положительный эффект с экономической точки зрения. Он пояснил, что крупные праздники сопровождаются ростом потребления, что идёт на пользу экономике страны, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru сообщил о переводе русскоязычных школ в Эстонии на преподавание на государственном языке. По словам президента Керсти Кальюлайд, это обеспечит всем учащимся равные возможности.