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Мэр Таллина предложил сделать Рождество выходным днём

Sergei Zjuganov/visittallinn.ee

в мире [ версия для печати ]

Мэр столицы Эстонии Таави Аас считает, что православное Рождество следует объявить выходным днём и отмечать в республике на государственном уровне.

По словам градоначальника, необходимо уважать желание православных быть в такой день со своей семьёй, поскольку они составляют самую большую группу верующих как в Таллине, так и в Эстонии вообще.

Политик добавил, что признание православного Рождества государственным праздником будет иметь положительный эффект с экономической точки зрения. Он пояснил, что крупные праздники сопровождаются ростом потребления, что идёт на пользу экономике страны, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru сообщил о переводе русскоязычных школ в Эстонии на преподавание на государственном языке. По словам президента Керсти Кальюлайд, это обеспечит всем учащимся равные возможности.


#праздники #эстония #рождество
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