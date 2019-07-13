Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал заключение пари с президентом Украины Владимиром Зеленским, условием которого является увольнение чиновника в случае поражения.
Граждане просто хотят кино. Хотели кино? Получайте, — написал Филатов на своей странице в Facebook.
Он подчеркнул, что является азартным человеком и легко сможет расстаться с должностью, так как никогда не держался за своё кресло.
Если 14 сентября мост не поедет в соответствии с проектной документацией, то я напишу заявление на увольнение, — обещал мэр.
При этом он отметил, что если одержит победу, то Зеленский выделит деньги для города, но это ещё предстоит обсудить.
Я пригласил его (Зеленского — News.ru) в гости на день Города и выпить по рюмке, — заключил градоначальник.
Ремонт Центрального моста в Днепре стартовал 9 марта 2017 года и должен был продлиться до декабря 2017 года, однако работы до сих пор не завершены.
Ранее News.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым. Тема спора — сроки сдачи моста через реку после затянувшегося ремонта. На кону — карьера чиновника.