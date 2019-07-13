https://static.news.ru/photo/f12e6fce-a511-11e9-8556-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал заключение пари с президентом Украины Владимиром Зеленским, условием которого является увольнение чиновника в случае поражения.

Граждане просто хотят кино. Хотели кино? Получайте, — написал Филатов на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что является азартным человеком и легко сможет расстаться с должностью, так как никогда не держался за своё кресло.

Если 14 сентября мост не поедет в соответствии с проектной документацией, то я напишу заявление на увольнение, — обещал мэр.

При этом он отметил, что если одержит победу, то Зеленский выделит деньги для города, но это ещё предстоит обсудить.

Я пригласил его (Зеленского — News.ru) в гости на день Города и выпить по рюмке, — заключил градоначальник.

Ремонт Центрального моста в Днепре стартовал 9 марта 2017 года и должен был продлиться до декабря 2017 года, однако работы до сих пор не завершены.

Ранее News.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым. Тема спора — сроки сдачи моста через реку после затянувшегося ремонта. На кону — карьера чиновника.