https://static.news.ru/photo/ac4efca8-9d90-11e9-bf9b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Правительство Турции не намерено вводить туристический сбор для приезжающих в Анталью путешественников. Об этом заявил глава управления культуры и туризма города Ибрагим Аджар.

В нашей стране решение о взимании налогов и сборов принимает правительство. Сегодня не ведётся никакой работы по разработке дополнительных налогов. Предложение о введении нового туристического сбора — это личное мнение мэра Антальи. Ничего подобного не планируется, — цитирует его РИА Новости .

Ранее, как писал News.ru, мэр города Мухиттин Бечек предложил ввести туристический налог в размере €1,5 за ночь с каждого взрослого отдыхающего. По словам градоначальника, курорт нуждается в муниципальных доходах для поддержания инфраструктуры региона.