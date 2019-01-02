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Мексиканский посол рассказал о крепких отношениях с РФ

Норма Пенсадо twitter.com/NormaPensado

Норма Пенсадо

в мире [ версия для печати ]

Посол Мексики в Москве Норма Пенсадо заявила, что отношения её страны с Россией не зависят от того, какое правительство находится у власти в данный момент. Она охарактеризовала нынешние межгосударственные связи как крепкие.

«Двусторонние отношения у нас крепкие, без сомнения, они не зависят от правительств», — объяснила дипломат.

Сейчас самый большой интерес для государства составляет расширение отношений с внешним миром, передаёт её слова РИА Новости.

Также она отметила, что туристический поток между странами вырос за 2018 год. 58 тыс. россиян приехали в Мексику за год, что на 58% больше, чем в 2017 году. В Россию же прибыли 45 тыс. мексиканцев, которые отправились поддержать национальную сборную на чемпионате мира по футболу.

«Могу утверждать, что все они влюбились в Россию», — добавила она.

Как писал ранее News.ru, мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, придерживающийся левых взглядов, вернёт часть своей зарплаты в бюджет государства. Из полученных 76 тыс. песо он откажется от 22,3 тыс.


#россия #МЕКСИКА
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