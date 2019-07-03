Виктор Агилар, глава мексиканского города Сан Педро Уамелула, принял участие в свадебной церемонии, на которой в качестве невесты выступал аллигатор женского пола. Животное было одето в белое платье, а его пасть перевязали ленточкой.
Такое мероприятие является древним ритуалом, который проходит каждый год, передаёт
Процедура предполагает поцелуй новобрачных и всеобщие гуляния.
Ранее News.ru писал, что жителями одного из сёл в Оренбургской области были найдены останки крокодила. Курьёзный инцидент произошёл неподалёку от села Павло-Антоновка в лесополосе.