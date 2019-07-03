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Виктор Агилар, глава мексиканского города Сан Педро Уамелула, принял участие в свадебной церемонии, на которой в качестве невесты выступал аллигатор женского пола. Животное было одето в белое платье, а его пасть перевязали ленточкой.

Такое мероприятие является древним ритуалом, который проходит каждый год, передаёт El Sol de Mexico . По традиции мэр женится на каймане в преддверии сельскохозяйственного сезона. Согласно поверью, условный брак градоначальника и рептилии обеспечивает хорошую урожайности и символизирует единение с природой.

Процедура предполагает поцелуй новобрачных и всеобщие гуляния.

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