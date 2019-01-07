Мэй возглавит новый комитет по подготовке к Brexit

https://news.ru/storage/news/d363c28f9bdd54e163989548fb15e1e5/eacbfebe-63ff-49ab-9349-c568c586f204_850.jpg Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возглавит новый комитет кабинета министров по вопросам подготовки правительства к выходу страны из Европейского союза. Об этом сообщил представитель премьера.

Новая структура займется координацией непосредственной подготовки правительства к «жесткому» Brexit, а также обеспечит необходимые контакты с Брюсселем и властями стран ЕС.

«Намерение состоит в систематизации контроля за реализацией планов упорядоченного выхода из ЕС», — цитирует ТАСС сотрудника канцелярии главы правительства.

Создаваемую структуру планируют назвать «Комитетом по обеспечению готовности к выходу из ЕС и ведению торговли». Данный орган заменит ныне существующий Комитет по вопросам выхода из ЕС.

Совет по национальной безопасности передаст новому комитету полномочия по управлению процессом Brexit в случае проведения операции Yellowhammer, но только если Лондон и Брюссель не смогут окончательно согласовать условия договора. Эта операция представляет комплекс чрезвычайных мер в финансовой, торговой, таможенной и иммиграционной областях.

Ранее News.ru писал, что председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер Великобритании Тереза Мэй провели телефонный разговор. Речь шла о Brexit. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас на брифинге в Брюсселе.