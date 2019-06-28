https://static.news.ru/photo/30df5a26-79d3-11e9-b733-fa163e074e61_1024.jpg Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй Фото: Wiktor Szymanowicz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая запланирована на рамках саммита G20 в Осаке, намерена «абсолютно чётко изложить позицию» Лондона относительно отравления экс-агента ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте 2018 года.

Мы полагаем, что мы, безусловно, нашли доказательства, мы идентифицировали двоих человек, мы полагаем, что их следует привлечь к судебной ответственности, — заявила британский премьер газете The Independent.

По её словам, несмотря на то, что Москва придерживается позиции, не дозволяющей экстрадицию своих граждан, есть европейские ордера на арест подозреваемых.

Если они сделают шаг за пределы России, то мы предпримем все усилия, чтобы обеспечить привлечение их к судебной ответственности, — предупредила Мэй.

66-летний Сергей Скрипаль, осуждённый в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом 4 марта в городе Солсбери. По данным британских спецслужб, это сделали представители ГРУ с помощью вещества «Новичок». В Москве все обвинения отрицают, называя их инсинуациями, так как ни одного доказательства причастности России британская сторона предоставить не смогла.

Ранее News.ru писал том, что Российский президент Владимир Путин дал оценку резонансной истории об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте прошлого года. По его словам, эта шпионская история «не стоит и пяти копеек».