Мэй призвала не отказываться от сделки по Brexit

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Британский премьер Тереза Мэй в ходе речи в парламенте призвала коллег не допустить процедуру Brexit без согласованной с Брюсселем сделки.

«Я призываю всех не допустить варианта выхода из ЕС без этой сделки… Пришло время для того, чтобы мы приняли решение, которое определит будущее нашей страны на десятилетия», — цитирует главу правительства RT.

Решающее голосование по договорённости, достигнутой в ноябре 2018 года, начнётся в 19:00 по местному времени (в 22:00 по мск).

Как писал News.ru, Мэй и её правительство с предложением по выходу из Европейского союза потерпели серьёзное поражение в верхней палате британского парламента — Палате лордов. Вечером 14 января пэры поддержали предложение баронессы Анджелы Смит, в котором выражается сожаление по поводу условий правительственной сделки и формата будущих отношений с ЕС. При этом сама премьер-министр накануне голосования пояснила, что если парламент отвергнет сделку, Великобритания рискует покинуть сообщество, так и не определившись с условиями дальнейшего сотрудничества с Евросоюзом.