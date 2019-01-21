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Мэй принуждает британский парламент к сделке с ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй Justin Ng/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

в мире [ версия для печати ]

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй настаивает на сделке с ЕС по Brexit. Глава британского кабмина считает, что Лондону всё-таки следует договориться с Брюсселем по выходу из Евросоюза.

По её словам, многие призывают Великобританию выйти из ЕС без какого-либо соглашения, но на деле это будет означать, что Евросоюз должен отменить статью 50 Лиссабонского договора.

«Я считаю, что это будет противоречить результатам референдума, и я не думаю, что нам стоит этим заниматься или что палате следует это поддерживать», — сказала Мэй, выступая в понедельник в британском парламенте.

Ранее Мэй отвергла возможность изменения Белфастского соглашения 1998 года, чтобы решить проблему с ирландской границей при Brexit, писал News.ru.


#ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #Brexit #терезамэй
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