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Глава Белого дома Дональд Трамп раскрыл журналистам, что же содержалось в том самом «тёплом письме», которое он в середине июня получил от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

По словам американца, корейский руководитель в дружеской форме поздравил его с днем рождения, но вновь не стал сообщать детали, информирует ТАСС. За несколько дней до своего дня рождения, которое Трамп...