Россия должна остаться в Парламентской ассамблее Совета Европы, вне зависимости от того факта, что это вызывает у некоторых европарламентариев определённые разногласия.
С таким заявлением, выступая в Палате общин, высказалась премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Таким образом, политик поддержала снятие санкций с России в Парламентской ассамблее Совета Европы, сообщает
Членство России в этой организации является одним из немногих доступных способов международного сообщества привлечь Россию к ответственности за нарушение ею прав человека, — отметила уходящий премьер Британии.
Ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп допустил отмену санкций против России, писал News.ru.