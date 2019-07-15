https://static.news.ru/photo/4f1427b8-a702-11e9-83f7-fa163e074e61_1024.jpg Тереза Мэй Фото: SMG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй раскритиковала президента США Дональда Трампа за его слова о представительницах Демократической партии в американском конгрессе.

Высказывание хозяина Белого дома Мэй считает совершенно неприемлемыми, сообщает Reuters со ссылкой на представителя канцелярии британского премьера.

Накануне Трамп порекомендовал «прогрессивным» женщинам-демократам, выходцам из других стран, не учить американцев управлять страной, а отправиться на родину и наладить жизнь там. Спикер нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси в ответ на это обвинила президента в ксенофобии.

Ранее News.ru писал, что Трамп критически отозвался о работе актёра и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера в качестве ведущего реалити-шоу «Кандидат».