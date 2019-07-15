Глава правительства Великобритании Тереза Мэй раскритиковала президента США Дональда Трампа за его слова о представительницах Демократической партии в американском конгрессе.
Высказывание хозяина Белого дома Мэй считает совершенно неприемлемыми, сообщает
Накануне Трамп порекомендовал «прогрессивным» женщинам-демократам, выходцам из других стран, не учить американцев управлять страной, а отправиться на родину и наладить жизнь там. Спикер нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси в ответ на это обвинила президента в ксенофобии.
Ранее News.ru писал, что Трамп критически отозвался о работе актёра и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера в качестве ведущего реалити-шоу «Кандидат».