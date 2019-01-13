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Мэй обратилась к нации в преддверии голосования по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй Tom Nicholson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

в мире [ версия для печати ]

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к гражданам королевства. В статье воскресной газеты Sunday Express она описала негативные последствия для британской демократии в случае провала голосования по сделке о Brexit в парламенте.

«Когда вы пришли, чтобы проголосовать на референдуме, вы сделали это потому, что хотели, чтобы ваши голоса были услышаны. Если мы [отвергнем Brexit], это будет катастрофическим и непростительным подрывом доверия к нашей демократии», — пишет она.

Голосование по проекту условий о выходе Великобритании из ЕС, которые Мэй согласовала с Брюсселем, должно пройти 15 января. Если парламент отвергнет сделку, Великобритания рискует покинуть сообщество, так и не определившись с условиями дальнейшего сотрудничества с Евросоюзом, считает Мэй.

«Или же, если парламентарии не захотят иметь дело с неопределенностью, которую создаст отсутствие сделки, то, не имея других альтернатив, мы столкнемся с риском так и не выйти из Европейского союза вообще», — уверена премьер-министр.

Ранее News.ru писал о том, что если Великобритания выйдет из ЕС без заключения сделки, это дорого обойдётся экономике страны. Могут быть потеряны тысячи рабочих мест, а ВВП потеряет до 8%.


#ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #Brexit #Мэй
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