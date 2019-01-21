Мэй не поменяет Белфастское соглашение ради Brexit

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отвергла возможность изменения Белфастского соглашения 1998 года, чтобы решить проблему с ирландской границей при Brexit. О таком варианте развития событий написал ряд британских СМИ.

О нерушимости Белфастского соглашения Мэй заявила, представляя в парламенте альтернативный план по выходу страны из состава Евросоюза. При этом премьер сказала, что выступает против идеи проведения повторного референдума о членстве страны в ЕС.

Положение о «бэкстопе» стало ключевой причиной, по которой ранее британский парламент отверг проект сделки с Брюсселем, предлагаемый кабинетом Терезы Мэй. Многие британские депутаты полагают, что этот пункт поставит Британию в зависимость от ЕС и не позволит выйти из его состава.

Как писал News.ru, разрыв ЕС с Великобританией получился неожиданно болезненным, а вероятность того, что он затянется, может привести к неблагоприятным последствиям для объединённой Европы. Между тем сами британцы всё меньше радуются возможности покинуть содружество стран континента.