USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,280 $   Brent62.48 $ Bitcoin3,546.93 $
МОСКВА-9°C20:35
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Мэй не поменяет Белфастское соглашение ради Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй Nicolas LandemardLe Pictorium/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

в мире [ версия для печати ]

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отвергла возможность изменения Белфастского соглашения 1998 года, чтобы решить проблему с ирландской границей при Brexit. О таком варианте развития событий написал ряд британских СМИ.

О нерушимости Белфастского соглашения Мэй заявила, представляя в парламенте альтернативный план по выходу страны из состава Евросоюза. При этом премьер сказала, что выступает против идеи проведения повторного референдума о членстве страны в ЕС.

Положение о «бэкстопе» стало ключевой причиной, по которой ранее британский парламент отверг проект сделки с Брюсселем, предлагаемый кабинетом Терезы Мэй. Многие британские депутаты полагают, что этот пункт поставит Британию в зависимость от ЕС и не позволит выйти из его состава.

Как писал News.ru, разрыв ЕС с Великобританией получился неожиданно болезненным, а вероятность того, что он затянется, может привести к неблагоприятным последствиям для объединённой Европы. Между тем сами британцы всё меньше радуются возможности покинуть содружество стран континента.


#Brexit #терезамэй #ирландия
самое читаемое
шоу-бизнес
Стаса Садальского «трясёт от бездарного» Максима Галкина
шоу-бизнес
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей


читайте также
в мире 11:49, 21 января 2019
Глава МИД ФРГ напомнил о лежащей на Мэй ответственности
Как премьер-министр Британии добивается от политиков ясности
в мире 08:32, 17 января 2019
Вотум доверия добавит Мэй головной боли
Как премьер-министр Британии добивается от политиков ясности
в мире 22:53, 16 января 2019
Мэй пообещала выполнить волю народа и провести Brexit
Лента новостей
экономика 20:25
Минэнерго РФ оценило условия «Нафтогаза» по контракту транзита
происшествия 20:24
Десять моряков погибли при пожаре в Керченском проливе
экономика 20:19
РФ хочет продлить действующий контракт по транзиту газа
экономика 20:11
Олег Дерипаска отказался от поездки на ВЭФ
в мире 20:03
Франция ответила на обвинения Италии вызовом в МИД посла
Другие новости
в мире 20:05
Кто стоит за госпереворотом в Венесуэле
Жители Каракаса защищают оппозицию от правительства
в мире 20:03
Франция ответила на обвинения Италии вызовом в МИД посла
в мире 19:49
Украина обвинила ПАСЕ в «мелкой мести»
в мире 19:44
Мэй принуждает британский парламент к сделке с ЕС
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top