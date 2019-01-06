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Мэй назвала дату парламентского голосования по Brexit

Тереза Мэй Thierry Roge/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тереза Мэй

в мире [ версия для печати ]

Голосование в Палате общин британского парламента по вопросу о правительственном соглашении об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза состоится 14 или 15 января, сообщила премьер-министр страны Тереза Мэй.

По её словам, дебаты начнутся на предстоящей неделе и продолжатся на следующей, в течение которой и планируется провести голосование, передаёт BBC.

Как писал News.ru, ранее французский лидер Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с Мэй заявил, что достигнутое соглашение с Евросоюзом по выходу британской стороны из Содружества — «лучшее из возможных».


#ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #Brexit #Мэй #парламент #голосование
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