Мэй назвала дату парламентского голосования по Brexit

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Тереза Мэй

Голосование в Палате общин британского парламента по вопросу о правительственном соглашении об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза состоится 14 или 15 января, сообщила премьер-министр страны Тереза Мэй.

По её словам, дебаты начнутся на предстоящей неделе и продолжатся на следующей, в течение которой и планируется провести голосование, передаёт BBC.

Как писал News.ru, ранее французский лидер Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с Мэй заявил, что достигнутое соглашение с Евросоюзом по выходу британской стороны из Содружества — «лучшее из возможных».