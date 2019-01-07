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Мэй направит 20,5 млрд на здравоохранение

Тереза Мэй I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тереза Мэй

в мире [ версия для печати ]

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что каждый год в течение пяти лет правительство будет выделять на финансирование национальной системы здравоохранения (National Health Service, NHS) по 20,5 миллиарда фунтов стерлингов.

«Сегодня, в свое 70-летие, NHS имеет беспрецедентную уверенность в планировании следующего десятилетия, гарантируя, что пациентам будет оказываться помощь мирового уровня на каждом этапе их жизни», — сказала она.

В королевстве каждый британец (и обладатель вида на жительство) может обратиться к врачу бесплатно. Однако срок ожидания оказания медуслуги может растянуться на несколько месяцев из-за нехватки персонала и недостаточного финансирования.

Ранее News.ru писал о том, что граждане Великобритании не обязаны немедленно покидать ФРГ в случае сценария Brexit, при котором не удастся согласовать условия выхода королевства из ЕС.


#ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #здравоохранение
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