Мэй направит 20,5 млрд на здравоохранение

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что каждый год в течение пяти лет правительство будет выделять на финансирование национальной системы здравоохранения (National Health Service, NHS) по 20,5 миллиарда фунтов стерлингов.
«Сегодня, в свое 70-летие, NHS имеет беспрецедентную уверенность в планировании следующего десятилетия, гарантируя, что пациентам будет оказываться помощь мирового уровня на каждом этапе их жизни», — сказала она.
В королевстве каждый британец (и обладатель вида на жительство) может обратиться к врачу бесплатно. Однако срок ожидания оказания медуслуги может растянуться на несколько месяцев из-за нехватки персонала и недостаточного финансирования.
Ранее News.ru писал о том, что граждане Великобритании не обязаны немедленно покидать ФРГ в случае сценария Brexit, при котором не удастся согласовать условия выхода королевства из ЕС.