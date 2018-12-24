Мэй благодарна армии за защиту от России

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поблагодарила британских военных за спасение от «вторжения» России.

По её словам, британская армия играет одну из ключевых ролей в противостоянии любой агрессии и нарушению международных прав. Военнослужащие Великобритании участвовали в борьбе с террористической организацией ИГИЛ (запрещена в РФ) и обеспечили своей стране защиту от российского вторжения.

«Вы сыграли ключевую роль в деле очистки от опасного нервнопаралитического вещества улиц Солсбери, защищаете наши воды и воздушное пространство от вторжения со стороны России», — заявила Мэй, обращаясь к военнослужащим.

Премьер-министр также отметила, что уверена в готовности армии к новым вызовам и задачам.

Ранее News.ru писал о том, что глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон оказался замешан в громком скандале. Его обвинили в ведении кампании по смещению Терезы Мэй с поста премьер-министра Соединённого Королевства.