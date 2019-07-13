https://static.news.ru/photo/069bbd72-a60b-11e9-8554-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Paul Marriott, via www.imago-ima/www.imago-images.de/Global Look Press

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл сделали ремонт в своём загородном доме. Как следует из финансового отчёта королевской семьи, британским налогоплательщикам он обошёлся в 2,4 млн фунтов ($3,06 млн).

Из собственного кармана они оплатили только установку новых водопроводных труб и кранов, — передаёт BBC.

Принц Гарри и Меган Маркл переехали в эту резиденцию в апреле, незадолго до рождения сына Арчи. Дом был построен в 1801 году и пожалован Елизаветой II молодой паре после свадьбы.

Во время полугодового ремонта в особняке заменили деревянные потолочные балки, перекрытия, систему отопления и электропроводку, провели газ. Кроме того, в резиденции появились новомодные печи, управляемое оборудование, оранжереи и теннисный корт.

Как писал News.ru, герцогиня Сассекская Меган Маркл принесла королевской семье более 700 млн фунтов стерлингов ($880 млн). Интерес к истории любви бывшей американской актрисы и британского принца Гарри существенно повлиял на рост продаж памятных сувениров с символикой британской монархии по всему миру. По словам директора Коллекционного королевского фонда Тима Нокса, на спрос повлиял так называемый эффект Меган Маркл — замужество герцогини Сассекской и последующее рождение сына.