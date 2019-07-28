Меган Маркл и принц Гарри планируют приобрести особняк в США, чтобы их сын Арчи мог чаще бывать с бабушкой, живущей в Лос-Анджелесе.
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Как писал News.ru, соседям Меган Маркл и принца Гарри по поместью Фрогмор-хаус дворцовые чиновники выдали инструкцию с правилами поведения в присутствии герцога и герцогини Сассекских. Соседям пары по респектабельному району Лондона запретили даже заговаривать с королевской четой. Также недопустимо гладить их собак, класть письма и другие предметы в почтовый ящик, просить Гарри и Меган показать сына Арчи или навязываться в няни для их ребёнка.