https://static.news.ru/photo/e8fbb2e4-b141-11e9-baab-fa163e074e61_1024.jpg Принц Гарри, герцог Сассексский и Меган Маркл, герцогиня Сассексская Фото: Ik Aldama/Global Look Press

Меган Маркл и принц Гарри планируют приобрести особняк в США, чтобы их сын Арчи мог чаще бывать с бабушкой, живущей в Лос-Анджелесе.

Как пишет The Sun , в этой покупке заинтересован и принц Гарри, так как намерен больше времени проводить в США ради участия в совместном с Опрой Уинфри проекте — телесериале о психическом здоровье. С помощью сериала герцог Сассекский планирует привлечь в свой благотворительный фонд американских спонсоров.

Как писал News.ru, соседям Меган Маркл и принца Гарри по поместью Фрогмор-хаус дворцовые чиновники выдали инструкцию с правилами поведения в присутствии герцога и герцогини Сассекских. Соседям пары по респектабельному району Лондона запретили даже заговаривать с королевской четой. Также недопустимо гладить их собак, класть письма и другие предметы в почтовый ящик, просить Гарри и Меган показать сына Арчи или навязываться в няни для их ребёнка.