https://static.news.ru/photo/ecb2d354-9698-11e9-a274-fa163e074e61_1024.jpg Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев Фото: Russian Government/via Globallookpress.com

Решение стран Запада об отмене различных форматов общения с Россией, будь-то министерский или ведомственный уровень, а также парламентский, совершенно ошибочное. И чем быстрее это поймут в Брюсселе или Вашингтоне, тем будет лучше для взаимопонимания.

Об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Эдуардом Филиппом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Глава российского кабмина напомнил, что даже во времена СССР при самых жестких расхождениях в позициях «никогда не блокировались форматы» общения, хотя страны западного мира и США достаточно часто прибегали к различным санкционным мерам.

Но общение оставалось на всех уровнях. Поэтому я могу сказать только одно, я считаю, что вот эти решения, связанные с отменой тех или иных форматов общения, — они ошибочны, — сказал российский премьер.

Медведев добавил, что Москва всегда готова общаться в любом варианте, сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что антироссийские санкции могут быть отменены в любой момент, писал News.ru.