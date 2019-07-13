https://static.news.ru/photo/e58cc752-a641-11e9-be25-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Oleksandr Rupeta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский политик Виктор Медведчук считает, что развитию страны мешает зависимость её от США. По его словам, сложно говорить, что «новая украинская власть что-то может совершить без оглядки на Вашингтон».

Начиная с 2014-го Украина находится под сильным внешним управлением США. Это мешает проявлению реальной украинской политики, влияет на суверенитет и независимость нашей страны, — написал он в Twitter.

Начиная с 2014-го Украина находится под сильным внешним управлением США. Это мешает проявлению реальной украинской политики, влияет на суверенитет и независимость нашей страны. Говорить, что новая украинская власть что-то может совершить без оглядки на Вашингтон, очень сложно. pic.twitter.com/fI4wo84QnT — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) 14 июля 2019 г.

На Украине Медведчук возглавляет «Оппозиционную платформу — За жизнь». 10 июля он и лидер партии Юрий Бойко встретились в штабе «Единой России» с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Глава российского правительства заявил о поддержке намерений «Оппозиционной платформы» по восстановлению межпартийного диалога, а также отметил, что Москва до сих пор не получила никакой информации из Киева о курсе нового руководства Украины.

Медведев подчеркнул, что Кремль также ждёт результатов выборов в Верховную раду, и выразил надежду, что новый состав «будет отражать чаяния миллионов граждан Украины», писал News.ru.