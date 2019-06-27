https://static.news.ru/photo/ae79a5cc-98d7-11e9-bef9-fa163e074e61_1024.jpg Виктор Медведчук Фото: Виктор Медведчук/facebook.com

Руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал журналистам о своей дальнейшей работе по урегулированию конфликта в Донбассе.

По словам политика, он намерен и дальше всецело способствовать освобождению пленных на востоке Украины. И открытые в отношении него сразу несколько уголовных производств его не остановят.

Уголовные дела ни нас, ни меня не остановят, мы будем продолжать это делать, потому что мы верим, что украинские граждане, 80% из которых последние несколько лет говорят о прекращении боевых действий, — это главное, что должно иметь место на Украине, — заявил Медведчук.

Он добавил, что считает одной из своих основных задач — сделать всё для того, чтобы Украина придерживалась выполнения Минских договорённостей, сообщает РИА Новости .

Ранее на встрече в Минске с главами самопровозглашённых республик Донбасса Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником Виктор Медведчук договорился о передаче Киеву четверых украинских пленных, писал News.ru.