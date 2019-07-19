https://static.news.ru/photo/ce12079e-abbf-11e9-b2ed-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Maxym Marusenko/Global Look Press

Ближайшие 15 лет экономика Украины не сможет быть конкурентоспособной. Такое мнение высказал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Страна стала нищей. Поэтому о том, что наша экономика сегодня конкурентоспособна или может такой быть, нельзя говорить даже в перспективе 10‒15 лет, — написал он на своей странице в Twitter .

Мы подписали Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС, и это фактически уничтожило нашу экономику. Страна стала нищей. Поэтому о том, что наша экономика сегодня конкурентоспособна или может такой быть, нельзя говорить даже в перспективе 1015 лет. pic.twitter.com/pkpwcZX13l — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) 21 июля 2019 г.

По его словам, виной плачевного состояния украинской экономики стало соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное в 2014 году. Оно предусматривает создание зоны свободной торговли, а также сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.

Ранее Медведчук заявлял, что Украина может договориться с Россией, однако это должно происходить не с позиции шантажа или ультиматума, писал News.ru.