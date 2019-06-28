https://static.news.ru/photo/cf4f8d64-625b-11e9-a965-fa163e074e61_1024.jpg Виктор Медведчук Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Киев должен заняться обменом пленных, а не их освобождением, потому что без переговоров с Донбассом вернуть их не получится.

Без диалога, без переговоров ничего не будет, — подчеркнул политик в интервью NewsOne .

По его словам, только украинское правительство имеет право заниматься обменом. Поэтому он сейчас занимается только переговорами по освобождению пленных в Донецке и Луганске.

Ранее Виктор Медведчук встретил пленных из Донбасса в Минске. На родину прилетели Яков Веремейчик, Эдуард Михеев, Максим Горяинов и Дмитрий Великий, которых захватили в плен с 2016 по 2019 год.

Как писал News.ru, украинец Дмитрий Великий, которого освободили из плена в Донбассе, был объявлен в розыск по подозрению в дезертирстве.