https://static.news.ru/photo/d1ab2ca6-8ef4-11e9-a3fe-fa163e074e61_1024.jpg Виктор Медведчук Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский своими действиями начинает напоминать своего предшественника Петра Порошенко. Об этом заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne.

Политик отметил, что часть украинцев видят в Зеленском главного героя сериала «Слуга народа» Василия Голобородько, учителя истории, который по стечению случайных обстоятельств становится президентом страны. Некоторым он напоминает олигарха Игоря Коломойского, утверждает Медведчук.

Но самое страшное, что часть людей видит в нём Порошенко. И с этим нельзя мириться, потому что если мы идём по пути повторения этой ситуации, то тогда вопрос: как же тогда высокие ожидания 73 процентов избирателей будут реализовываться? — цитирует Медведчука РИА Новости .

Ранее Медведчук заявил о том, что если Зеленский не оправдает надежд голосовавших за него людей, то в будущем лишится их доверия.

News.ru писал, что Медведчук не готов к созданию коалиции с партией нового украинского лидера «Слуга народа». Он рассказал, что у него есть собственная «мирная» концепция по налаживанию дипломатических отношений с Россией.

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