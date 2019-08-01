https://static.news.ru/photo/f9fe150e-b4a8-11e9-ba5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Пресс-служба Виктора Медведчука/Facebook

Виктор Медведчук — глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» ответил бывшему президенту Украины Петру Порошенко на слова, что он при нём «голову не мог поднять». Медведчук назвал эти слова «бредом».

Заявление политика прозвучало в интервью «Украинской правде».

Что касается этого бреда, который несёт господин Порошенко, могу сказать: поднимать голову мне не было необходимости, потому что я в своей жизни её не опускал ни перед кем, и уж тем более перед таким ничтожеством, каким является Порошенко, — приводятся слова политика на сайте партии.

Медведчук отметил, что отстаивал и «будет отстаивать свою политическую позицию», смысл которой заключается в борьбе с деятельностью партии, возглавляемой Порошенко.

Ранее News.ru сообщал, что руководитель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что фракция станет главным противовесом действующей власти в парламенте Украины. По его словам, идеология партии не позволяет создать коалицию со «Слугой народа», победившей на выборах в Верховную раду.