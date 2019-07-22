https://static.news.ru/photo/812ea23a-8fe9-11e9-9fab-fa163e074e61_1024.jpg Виктор Медведчук Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук решил поддержать русскоговорящих жителей юго-востока Украины, поэтому перешёл в общении на русский язык, несмотря на то, что свободно владеет украинским.

В знак протеста специально говорю на русском...Это важно для тех, кто понимает, что суть не в языке, — написал Медведчук на своей странице в Twitter.

Один из его подписчиков заметил, что Виктор Медведчук возможно «всю жизнь в протесте», так как никогда не говорил по-украински. Другой пользователь предложил расширить рамки протеста и специально пожить в Донецке до следующих выборов.

Я могу свободно разговаривать на украинском языке. Но в знак протеста специально говорю на русском, чтобы поддержать людей, особенно жителей Юго-Востока. Это важно для тех, кто понимает, что суть не в языке. А в том, где мы живем, как мы живем и что нас ожидает завтра. pic.twitter.com/N9LBmem9jH — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) July 22, 2019

Ранее правительство Украины одобрило стратегию популяризации украинского языка «Сильный язык — успешное государство». Программа рассчитана до 2030 года. Она была разработана «с целью обеспечения единства украинского общества и укрепления его украинской идентичности», сказано на сайте правительства страны. Там также отмечается, что стратегия определяет «стратегические цели и основные задачи, на выполнение которых направлена реализация государственной языковой политики», писал News.ru