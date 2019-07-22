Виктор Медведчук Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук решил поддержать русскоговорящих жителей юго-востока Украины, поэтому перешёл в общении на русский язык, несмотря на то, что свободно владеет украинским.

В знак протеста специально говорю на русском...Это важно для тех, кто понимает, что суть не в языке, — написал Медведчук на своей странице в Twitter.

Один из его подписчиков заметил, что Виктор Медведчук возможно «всю жизнь в протесте», так как никогда не говорил по-украински. Другой пользователь предложил расширить рамки протеста и специально пожить в Донецке до следующих выборов.

Ранее правительство Украины одобрило стратегию популяризации украинского языка «Сильный язык — успешное государство». Программа рассчитана до 2030 года. Она была разработана «с целью обеспечения единства украинского общества и укрепления его украинской идентичности», сказано на сайте правительства страны. Там также отмечается, что стратегия определяет «стратегические цели и основные задачи, на выполнение которых направлена реализация государственной языковой политики», писал News.ru

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