https://static.news.ru/photo/c0f0f8c8-a335-11e9-be84-fa163e074e61_1024.jpg Виктор Медведчук Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Украинский политик Виктор Медведчук считает бывшего президента страны Виктора Януковича предателем, поэтому с ним не общается.

Янукович никогда не был пророссийским, он был «проянуковичевским». Он, Азаров — они два года врали про «европейский выбор» для страны, нагло и цинично врали. Это они довели страну. Я с предателями не общаюсь. У меня принцип жизненный такой, — написал он в Twitter.

Янукович никогда не был пророссийским, он был «проянуковичевским». Он, Азаров они два года врали про «европейский выбор» для страны, нагло и цинично врали. Это они довели страну. Я с предателями не общаюсь. У меня принцип жизненный такой. #Украина #общество #политика pic.twitter.com/JPuivmySUw — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) 10 июля 2019 г.

На Украине Медведчук возглавляет «Оппозиционную платформу — За жизнь». 10 июля он и лидер партии Юрий Бойко встретились в штабе «Единой России» с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Глава российского правительства заявил о поддержке намерений «Оппозиционной платформы» по восстановлению межпартийного диалога, а также отметил, что Москва до сих пор не получила никакой информации из Киева о курсе нового руководства Украины.

Медведев подчеркнул, что Кремль также ждёт результатов выборов в Верховную раду, и выразил надежду, что новый состав «будет отражать чаяния миллионов граждан Украины», писал News.ru.