Украинский политик Виктор Медведчук считает бывшего президента страны Виктора Януковича предателем, поэтому с ним не общается.
Янукович никогда не был пророссийским, он был «проянуковичевским». Он, Азаров — они два года врали про «европейский выбор» для страны, нагло и цинично врали. Это они довели страну. Я с предателями не общаюсь. У меня принцип жизненный такой, — написал он в Twitter.
Янукович никогда не был пророссийским, он был «проянуковичевским». Он, Азаров они два года врали про «европейский выбор» для страны, нагло и цинично врали. Это они довели страну. Я с предателями не общаюсь. У меня принцип жизненный такой.#Украина#общество#политикаpic.twitter.com/JPuivmySUw