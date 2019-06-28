https://static.news.ru/photo/8b65e6c4-9b64-11e9-b999-fa163e074e61_1024.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Возобновление диалога между Тбилиси и Москвой возможно лишь только в случае, если перед Россией извинятся за то, что произошло. Такого мнения придерживается спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

По мнению политика, нынешние грузинские власти заинтересованы в том, чтобы разорвать отношения между странами, сообщает РИА Новости.

Пока не прекратится эта русофобская волна, которую подняли радикалы, нам не о чем говорить — пусть наведут порядок в стране, — сказала она.

Матвиенко подчеркнула, что внезапно оживившийся разгул русофобии в Грузии прежде всего вредит самому закавказскому государству.

В ходе очередной сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси президент организации, российский депутат Сергей Гаврилов обратился к делегатам с места, где обычно сидит спикер парламента. Недовольство произошедшим мгновенно переросло в протесты против действующих властей и РФ.

Ранее советский и грузинский актёр и певец Вахтанг Кикабидзе раскритиковал власти в стране и Россию, которые, по его мнению, сознательно «раскачали» ситуацию в стране, писал News.ru.