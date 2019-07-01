https://static.news.ru/photo/e613f8ae-9be6-11e9-a21c-fa163e074e61_1024.jpg Нино Катамадзе Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Российский композитор Игорь Матвиенко прокомментировал отказ грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе выступать в России. По его словам, она восприняла ситуацию очень эмоционально.

Если написала она, понятно, эмоциональный человек, восприняла эмоционально ситуацию... Сейчас такое время, стало уже непонятно, насколько искренне они отстаивают свою позицию гражданскую, человеческую или это является частью пиара. Я с ней не знаком, но знаю, что она хорошая певица, у неё хорошие данные джазовые, — заявил он в интервью RT .

Ранее Нино Катамадзе заявила о нежелании выступать в России, а также назвала президента страны Владимира Путина личным врагом. Решение никогда больше не давать концерты в России было принято после того, как её раскритиковали на родине после выступления в Москве на фестивале «Усадьба Jazz». Артистка присоединилась к вышедшим на митинг в Тбилиси у парламента Грузии, извинилась за поездку в Москву, отметив, что это был её последний концерт в России, писал News.ru.