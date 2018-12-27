Матросов в США перестанут сажать на хлеб и воду

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Военно-морские силы США с нового года лишатся одной из давних традиций — сажать провинившихся матросов на хлеб и воду в карцер на срок до трёх суток. Наказание, которое практиковалось в американском флоте больше 150 лет, будет исключено из Единого кодекса военной юстиции.

Начиная с 1 января 2019 года командирам боевых кораблей будет запрещено подвергать подчинённых подобным наказаниям. Соответствующие поправки в устав были приняты Конгрессом США ещё в 2016 году, пишет газета New York Times.

По данным издания, до 1862 года провинившихся моряков привязывали к мачте и пороли, впоследствии этот вид наказания был заменён на заключение в карцер в кандалах, на хлеб и воду. Причём тогда срок мог составлять до 30 суток. В 1909 году использование кандалов запретили, а длительность пребывания в одиночной камере сократили до недели. Спустя ещё 42 года максимальный срок заключения уменьшился до нынешних трёх суток.

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