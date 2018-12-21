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Мать возмутила других родителей тратами на подарки детям

Сергей Булкин/News.ru

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Девушка по имени Кристи Новак рассказала в интернете, что потратила на рождественские подарки своим детям больше $2 тыс. Многие родители считают, что такое обилие игрушек на один праздник может пагубно сказаться на воспитании.

Пост с фотографией всего, что австралийка купила своим отпрыскам, она разместила на своей странице в Facebook. Мама собирала презенты целый месяц, а потом сложила всё в одно место. Оказалось, что коробки заняли целую комнату, сообщает The New York Post.

Многие родители в специализированных группах высказались резко против такой щедрости матери. Они предложили ей распределить игрушки на несколько праздников, передаёт издание. Однако Новак отказалась, заявив, что хочет сделать приятно детям в их любимый праздник.

Ранее News.ru писал о том, что президент Польши Анджей Дуда повеселился, получив по почте монтаж своей самой известной фотографии с Трампом в Белом доме. На снимке, поправленном с помощью фотошопа, лидеры двух стран поменялись ролями. Оригинальная фотография, опубликованная в соцсети, ранее стала поводом для увольнения сотрудника спутникового телеканала. Это не помешало польскому президенту опубликовать поправленный вариант фотографии в своём Twitter.


#дети #подарки #мать
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