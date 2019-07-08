https://static.news.ru/photo/2ee21c90-a165-11e9-af76-fa163e074e61_1024.jpg Георгий Габуния Фото: скриншот youtube.com/Дневник МИХАНА

Нецензурные выражения телеведущего грузинского оппозиционного телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес российских властей — повторная попытка госпереворота, заявил вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский на встрече с журналистами.

Грязная политическая провокация, целью которой является дестабилизация, создание новой волны конфликта между государствами, а также экономических проблем для граждан Грузии, и провоцирование санкций, — сказал Вольский.

Вице-спикер отметил, что скандальные высказывания Габунии создают риски находящимся в России гражданам Грузии. Кроме того, эфир не был редакционным выражением частной телекомпании, а был заранее продуман как часть «многолетней войны» экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и его партии «Единое национальное движение» против грузинского народа, считает Вольский.

Тем временем сенатор Алексей Пушков считает, что Кремль не должен принимать извинений от телеканала «Рустави 2» за оскорбление президента РФ Владимира Путина даже в том случае, если грузинское СМИ соберётся их принести.

Руководитель «Рустави 2» Ника Гварамия заявил, что телекомпания не поддерживает выражение мнения нецензурной лексикой. Однако извиняться за мат в эфире гендиректор не стал.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал инцидент «отвратительным выражением провокации» и попыткой дестабилизации страны, ранее писал News.ru.