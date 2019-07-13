https://static.news.ru/photo/3669bd88-a525-11e9-ab23-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pgr/Ho/Prensa International/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мария Консуэло Лоэра Перес, мать известного наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка, обратилась к президенту США Дональду Трампу. Женщина попросила его о встрече с сыном, который находится в американской тюрьме.

Адвокат наркобарона Хосе Родригес сообщил, что в письме Трампу мать наркобарона просит выдать ей гуманитарную визу в США для посещения сына. Американский лидер пока не ответил женщине, сообщает РИА Новости .

Бывший главы наркокартеля «Синалоа» Коротышка был пойман в начале 2016 года в Мексике. В январе 2017 года его передали властям США. Он обвиняется в поставках кокаина, незаконном владении оружием и организации убийств.

В феврале 2019 года коллегия присяжных суда в Нью-Йорке признала наркобарона виновным по всем 10 предъявленным пунктам обвинения. Ему грозит пожизненное заключение. Ожидается, что приговор будет вынесен 17 июля.

Ранее сообщалось, что Минюст США предъявил заочные обвинения в организации наркотрафика на территорию Соединённых Штатов сыновьям Коротышки. 34-летний Хоакин Гусман Лопес и 28-летний Овидио Гусман Лопесс пока не пойманы американскими властями, писал News.ru.