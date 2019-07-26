https://static.news.ru/photo/491715b6-afc5-11e9-9af1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: instagram.com/katemiddletonphotos

Дети герцогов Кембриджских Кейт Миддлтон и принца Уильяма каждое лето живут с бабушкой по материнской линии, которая их балует запрещёнными продуктами.

Майкл и Кэрол Миддлтоны живут в небольшой деревне, где держат собственный продуктовый магазин. Наследники британского престола через игру помогают бабушке и дедушке управлять заведением, где их кормят чипсами и сладостями в качестве заработной платы. Однако матери детей это не нравится. Для Кейт все эти продукты находятся под строжайшим запретом, потому что они наносят вред неокрепшему детскому организму, передаёт Express .

Как ранее писал News.ru, Кейт Миддлтон постоянно пользуется омолаживающими косметологическими процедурами и уколами, заявил косметолог Мунир Сомджи.