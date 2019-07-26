Дети герцогов Кембриджских Кейт Миддлтон и принца Уильяма каждое лето живут с бабушкой по материнской линии, которая их балует запрещёнными продуктами.
Майкл и Кэрол Миддлтоны живут в небольшой деревне, где держат собственный продуктовый магазин. Наследники британского престола через игру помогают бабушке и дедушке управлять заведением, где их кормят чипсами и сладостями в качестве заработной платы. Однако матери детей это не нравится. Для Кейт все эти продукты находятся под строжайшим запретом, потому что они наносят вред неокрепшему детскому организму, передаёт
Как ранее писал News.ru, Кейт Миддлтон постоянно пользуется омолаживающими косметологическими процедурами и уколами, заявил косметолог Мунир Сомджи.