Мать грузинского телеведущего Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе была шокирована скандалом вокруг нецензурной брани сына в адрес российского лидера Владимира Путина.
Не ожидала, что будут так его ругать, — рассказал «МК» член Союза грузин России Игорь Гвритишвили.
Он добавил, что сам не воспринимает Габунию как журналиста.
7 июля Георгий Габуния в своей авторской программе P.S. на телеканале «Рустави 2» нецензурно выругался в адрес Владимира Путина. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что поддерживает «пафос» коллеги, а премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал произошедшее провокацией со стороны экс-президента Михаила Саакашвили.
Как ранее писал News.ru, журналистка Тина Канделаки назвала выходку ведущего «Рустави 2» «истошным воплем», который свидетельствует о том, что грузинский телеканал вскоре прекратит своё существование.