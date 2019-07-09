https://static.news.ru/photo/59c92f74-a283-11e9-9f4d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Скриншот youtube.com

Мать грузинского телеведущего Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе была шокирована скандалом вокруг нецензурной брани сына в адрес российского лидера Владимира Путина.

Не ожидала, что будут так его ругать, — рассказал « МК » член Союза грузин России Игорь Гвритишвили.

Он добавил, что сам не воспринимает Габунию как журналиста.

7 июля Георгий Габуния в своей авторской программе P.S. на телеканале «Рустави 2» нецензурно выругался в адрес Владимира Путина. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что поддерживает «пафос» коллеги, а премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал произошедшее провокацией со стороны экс-президента Михаила Саакашвили.

Как ранее писал News.ru, журналистка Тина Канделаки назвала выходку ведущего «Рустави 2» «истошным воплем», который свидетельствует о том, что грузинский телеканал вскоре прекратит своё существование.