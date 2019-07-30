https://static.news.ru/photo/faac974e-b338-11e9-a41a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Defenceu/ twitter.com

Контрактники массово покидают ряды украинской армии. С начала 2019 года заявления об увольнении подали 9386 военнослужащих по контракту рядового, сержантского и старшинского состава.

В 2018 году эта цифра была на 30% меньше, рассказал на своей странице в Facebook бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. Политик сослался на майское письмо заместителя начальника Генштаба генерал-майора Николая Думенко начальнику Генштаба и главнокомандующему ВСУ генералу армии Виктору Муженко.

Журавко отмечает, что военнослужащие устали от плачевного состояния армии, где много «бандеровских формирований» и куда «набирали алкоголиков, наркоманов, маргиналов широкого профиля». По его словам, «даже офицеры боятся что-то сказать и возразить уголовным авторитетам в военной форме, держащим в руках оружие».

Политик также уверен в невозможности властей Украины изменить тенденцию за счёт повышения зарплат в ВСУ.

Чем дальше время будет уносить в недосягаемую даль несбывшиеся предвыборные обещания президента Украины и его слуг из Верховной рады, тем быстрее и в больших масштабах будет разбегаться по домам и схронам "самая сильная и могучая армия Европы", — считает бывший нардеп.

Ранее News.ru сообщал, что глава офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал о праздновании Дня независимости Украины. По его словам, впервые вместо традиционного военного парада в Киеве пройдёт Шествие достоинства. В мероприятии примут участие военнослужащие, медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтёры. К шествию присоединится также президент Владимир Зеленский.