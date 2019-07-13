https://static.news.ru/photo/745bce9c-a62e-11e9-92f7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Horst Galuschka, via www.imago-i/www.imago-images.de/Global Look Press

Несколько сотен работников исследовательского подразделения Futurewei Technologies (подразделение компании Huawei в Соединённых Штатах) могут лишиться работы из-за массовых сокращений.

Сотрудники уже получили соответствующие уведомления. При этом ряду граждан КНР, работающих в США, предложили продолжить свою карьеру в компании после возвращения на родину, сообщает газета The Wall Street Journal.

Издание также отмечает, что после того как компания была внесена в чёрный список администрацией Штатов, у сотрудников возникли трудности. В частности, они были ограничены в контактах с коллегами из центрального офиса Huawei в Китае.

В мае американский президент Дональд Трамп заявил об угрозе иностранного шпионажа информационным технологиям страны. 15 числа он подписал указ, согласно которому министру торговли поручено запрещать сделки, создающие неприемлемый риск для национальной безопасности государства.

Как ранее писал News.ru, глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу сообщил, что США не снимают полностью санкции с китайской компании Huawei.