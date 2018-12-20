Массовые демонстрации против Турции проходят в Сирии

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Жители сирийских городов Эль-Хасаке, Камышли и Аль-Букемаль проводят митинги против возможной турецкой военной кампании на северо-востоке страны.

Сотни мирных граждан, среди которых женщины и дети, шествуют с транспарантами по улицам. Они заявляют о несогласии с принудительным переселением, которое может начаться, если Турция введёт свои войска, а также с любым турецким присутствием на территории страны.

«Акция прошла в годовщину освобождения города», — отметил один из очевидцев в комментарии РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что вывод американского контингента с территории Сирии в случае полной реализации изменит конфигурацию сил в Арабской Республике. Анонсированное решение президента Дональда Трампа о полном сокращении присутствия в районах САР, долгое время находившихся под присмотром Пентагона, предсказуемо вызвало оптимистичную реакцию не только в России, Иране и Дамаске, но и в Турции.