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Массовые акции протеста начались в Венесуэле

Roman Camacho/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Сторонники оппозиции вышли на улицы в нескольких крупных городах Венесуэлы. Они протестуют против нового президентского срока Николаса Мадуро.

Многотысячные манифестации проходят в Каракасе, Валенсии, Баркисимето, Маракае, Сан-Кристобале, сообщил спикер Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хуан Гуайдо.

Оппозиция приурочила акции и к годовщине свержения диктатуры президента Переса Хименеса в 1958 году.

Президент страны Николас Мадуро, в свою очередь, призвал своих сторонников провести ответные акции.

Ранее News.ru писал о том, что Гуайдо назвал очередной срок пребывания Мадуро на посту главы государства узурпацией власти. Мадуро, в свою очередь, послал к чёрту тех, кто называет его диктатором. Венесуэльский лидер заявил, что не может быть таковым, поскольку всегда придерживался ценностей Симона Боливара. Он отметил, что многие из критикующих его политиков сами пользуются гораздо более жёсткими методами управления.


#венесуэла #протесты
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