Массовое убийство произошло под Одессой

https://news.ru/storage/news/823317cbe66936a8169b90ef38c6e297/d31edb7d-6b6a-425f-a7a2-630e391fc054_850.jpg Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Измаильском районе Одесской области произошло массовое убийство. Об этом сообщил глава полиции украинского региона Дмитрий Головин.

По его словам, полицейские обнаружили тела четырёх местных жителей со следами насильственной смерти.

По версии следствия, убийство, скорее всего, произошло на почве ревности. Кроме того, не исключается и версия, связанная с разбойным нападением.

«Подозреваемый в убийстве четырёх жителей Измаильского района задержан. Сейчас принимаем меры по установлению обстоятельств происшествия», –– написал Головин на своей странице в Facebook.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Ранее News.ru писал о том, что житель Чувашии задержан по подозрению в убийстве сотрудника скорой помощи. В состоянии алкогольного опьянения он приревновал свою возлюбленную и счёл фельдшера её любовником. Инцидент произошёл в посёлке Первомайский Алатырского района.