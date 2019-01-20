Массовое отравление стало итогом корпоратива на Украине

Инцидент с массовым отравлением произошёл в гостиничном комплексе «Жемчужина Карпат» во Львовской области. За медицинской помощью обратились более 10 человек.
Согласно данным региональной Госпотребслужбы, 11−12 января в гостинице проходил корпоратив IT-компании, на котором присутствовали свыше 40 человек. На следующий день после праздника 11 человек почувствовали себя плохо. Симптомы были у всех одинаковыми — высокая температура, тошнота, рвота, диарея.
Врачи диагностировали у всех острую кишечную инфекцию. От госпитализации пострадавшие отказались.
Госпотребслужба провела внеплановую проверку ресторана отеля, обследование персонала и принимает меры по локализации вспышки.
Ранее News.ru сообщил о том, что в период новогодних праздников в Санкт-Петербурге несколько сотен человек попали в больницу из-за отравления несвежим салатом оливье.