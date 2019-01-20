Массовое отравление стало итогом корпоратива на Украине

https://news.ru/storage/news/17d12c5d86d72c946c873a4f24fa5682/765f9d91-e83f-40fe-8163-48e810f6511f_850.jpg Mikhail Palinchak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Инцидент с массовым отравлением произошёл в гостиничном комплексе «Жемчужина Карпат» во Львовской области. За медицинской помощью обратились более 10 человек.

Согласно данным региональной Госпотребслужбы, 11−12 января в гостинице проходил корпоратив IT-компании, на котором присутствовали свыше 40 человек. На следующий день после праздника 11 человек почувствовали себя плохо. Симптомы были у всех одинаковыми — высокая температура, тошнота, рвота, диарея.

Врачи диагностировали у всех острую кишечную инфекцию. От госпитализации пострадавшие отказались.

Госпотребслужба провела внеплановую проверку ресторана отеля, обследование персонала и принимает меры по локализации вспышки.

Ранее News.ru сообщил о том, что в период новогодних праздников в Санкт-Петербурге несколько сотен человек попали в больницу из-за отравления несвежим салатом оливье.