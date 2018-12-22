Марш в честь дня рождения Бандеры может пройти в Киеве

День рождения лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, чьё боевое крыло УПА запрещено в России) Степана Бандеры хотят отпраздновать в Киеве маршем, который запланирован на 1 января.
По данным националистической партии всеукраинское объединение «Свобода», шествие начнётся в 19:00.
Ранее News.ru писал, что первый день января станет на Украине не только новогодним праздником. Теперь это ещё и новая государственная торжественная дата — день рождения Бандеры. Верховная рада приняла постановление № 9234 о праздновании памятных дат и юбилеев, в котором упомянут и организатор украинского националистического движения.
Степан Бандера — идеолог украинского национализма и один из главных инициаторов создания в 1942 году Украинской повстанческой армии. После Второй мировой войны жил в Мюнхене, откуда руководил террористической деятельностью на территории СССР.