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Марш в честь дня рождения Бандеры может пройти в Киеве

Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

День рождения лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, чьё боевое крыло УПА запрещено в России) Степана Бандеры хотят отпраздновать в Киеве маршем, который запланирован на 1 января.

По данным националистической партии всеукраинское объединение «Свобода», шествие начнётся в 19:00.

Ранее News.ru писал, что первый день января станет на Украине не только новогодним праздником. Теперь это ещё и новая государственная торжественная дата — день рождения Бандеры. Верховная рада приняла постановление № 9234 о праздновании памятных дат и юбилеев, в котором упомянут и организатор украинского националистического движения. 

Степан Бандера — идеолог украинского национализма и один из главных инициаторов создания в 1942 году Украинской повстанческой армии. После Второй мировой войны жил в Мюнхене, откуда руководил террористической деятельностью на территории СССР.


#украина #киев #марши #степанбандера
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