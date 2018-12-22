Марш в честь дня рождения Бандеры может пройти в Киеве

https://news.ru/storage/news/7edce42e248bd6e84c39d4c66811cf35/2949c15f-72a5-41f4-98de-b17fe253dc09_850.jpg Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

День рождения лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, чьё боевое крыло УПА запрещено в России) Степана Бандеры хотят отпраздновать в Киеве маршем, который запланирован на 1 января.

По данным националистической партии всеукраинское объединение «Свобода», шествие начнётся в 19:00.

Ранее News.ru писал, что первый день января станет на Украине не только новогодним праздником. Теперь это ещё и новая государственная торжественная дата — день рождения Бандеры. Верховная рада приняла постановление № 9234 о праздновании памятных дат и юбилеев, в котором упомянут и организатор украинского националистического движения.

Степан Бандера — идеолог украинского национализма и один из главных инициаторов создания в 1942 году Украинской повстанческой армии. После Второй мировой войны жил в Мюнхене, откуда руководил террористической деятельностью на территории СССР.