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Марочко: ЛНР готова соблюдать перемирие в Донбассе

Андрей Марочко Андрей Марочко/vk.com

Андрей Марочко

в мире [ версия для печати ]

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что в ЛНР готовы соблюдать согласованное с 29 декабря перемирие в Донбассе.

«Мы готовы выполнить условия очередного перемирия и соблюдать режим тишины. Мы также надеемся на благоразумие украинского правительства, и на то, что их действия будут направлены на деэскалацию конфликта на Донбассе», — сказал Марочко.

Андрей Марочко также подчеркнул, что Народная милиция ЛНР всегда стремилась к мирному урегулированию конфликта и считает, что это одна из приоритетных задач.

В ЛНР сообщили, что участники подгруппы по безопасности в Донбассе в ходе видеоконференции предварительно согласовали режим прекращения огня в регионе с 29 декабря.

Ранее News.ru писал, что практически вся «серая зона» в Донбассе находится под контролем Вооружённых сил Украины. «Серой зоной» называется территория, установленная Минскими соглашениями, разделяющая украинские силы и ополченцев ДНР и ЛНР. В эту зону запрещено вводить любые войска.


#донбасс #украина #киев #лнр #перемирие
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