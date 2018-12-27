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Марию Бутину «заморозили» в камере

Мария Бутина facebook.com/igor.shatrov

Мария Бутина

в мире [ версия для печати ]

Арестованная в США Мария Бутина пожаловалась на условия содержания, в частности, на холод в камере. Дипломаты уже потребовали от руководства тюрьмы гуманного с ней обращения и заявили, что продолжат добиваться освобождения россиянки.

В отношении Бутиной уже 36 дней подряд применяется режим административной сегрегации. Кроме того, администрация исправительного учреждения до сих пор не включила у неё в камере отопление. Помимо этого, дипломаты поздравили Бутину с наступающим Новым годом и передали ей «самые тёплые пожелания от всех соотечественников, сопереживающих ей в непростой ситуации, вызванной произволом американских властей», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства России в США. 

Как писал News.ru, Мария Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля по обвинению в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику. Кроме того, россиянка действовала, не будучи зарегистрированным при Минюсте США иностранным агентом. 11 декабря Бутина признала вину и заявила о готовности сотрудничать со следствием. Ей грозит до пяти лет тюрьмы, однако срок может быть снижен в зависимости от того, насколько активным будет её содействие.


#сша #мариябутина #ТЮРЬМА
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