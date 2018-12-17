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Марихуану начали продавать в Польше

Arne Immanuel Bänsch/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Марихуана поступила в продажу в аптеки Польши. Пока что она появилась лишь в одной торговой сети, однако в дальнейшем количество точек продаж будет увеличено.

Продажи осуществляются строго в медицинских целях. На первом этапе — в городах Познань, Конин и Вроцлав.

Законопроект, который разрешает продавать в аптеках марихуану, вступил в силу больше года назад, но продажа была невозможна до сертификации продукта.

«Очень долго продолжалась регистрация препарата. Хотели зарегистрировать свой препарат три фирмы, но сертификат получила только одна», — цитирует РИА Новости неназванного представителя одного из медицинских центров Польши.

Препарат доступен в сухом виде и только по рецепту врача. С его помощью хотят помогать людям, страдающим от сильных болей, вызванных онкологическими заболеваниями, а также улучшать настроение людям, страдающим болезнью Альцгеймера.

Один грамм такого лекарства будет стоить 60−65 злотых (не более $17).

Ранее, как сообщал News.ru, парламент Грузии принял пакет законов, которые вводят ограничения на употребление марихуаны. Курение запретили лицам младше 21 года и в общественных местах.


#марихуана #польша #аптеки
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