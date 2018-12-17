Марихуану начали продавать в Польше

Марихуана поступила в продажу в аптеки Польши. Пока что она появилась лишь в одной торговой сети, однако в дальнейшем количество точек продаж будет увеличено.
Продажи осуществляются строго в медицинских целях. На первом этапе — в городах Познань, Конин и Вроцлав.
Законопроект, который разрешает продавать в аптеках марихуану, вступил в силу больше года назад, но продажа была невозможна до сертификации продукта.
«Очень долго продолжалась регистрация препарата. Хотели зарегистрировать свой препарат три фирмы, но сертификат получила только одна», — цитирует РИА Новости неназванного представителя одного из медицинских центров Польши.
Препарат доступен в сухом виде и только по рецепту врача. С его помощью хотят помогать людям, страдающим от сильных болей, вызванных онкологическими заболеваниями, а также улучшать настроение людям, страдающим болезнью Альцгеймера.
Один грамм такого лекарства будет стоить 60−65 злотых (не более $17).
Ранее, как сообщал News.ru, парламент Грузии принял пакет законов, которые вводят ограничения на употребление марихуаны. Курение запретили лицам младше 21 года и в общественных местах.